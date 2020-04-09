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Политика Сегодня, 20:4143
Полноценный доступ к кадастрам украинцы получат с 2021 года

Полноценно реализовать принятый Верховной радой закон №2370 "О национальной инфраструктуре геопространственных данных" (НИГД) удастся с 2021 года.

 

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил глава Госгеокадастра Денис Башлык.

По его словам, пилотный проект НИГД могут запустить в этом году.

"Мы должны обеспечить полную совместимость и достоверность геопространственных данных, которых в Украине чрезвычайное обилие. Планируется, что национальная инфраструктура геопространственных данных сможет заработать со следующего года. Однако уже рассматривается возможность запустить пилот в этом году", - сообщил Башлык.

Он также отметил, что система НИГД сможет объединить в себе сразу несколько реестров с геопространственными данными.

В частности, в Госгеокадастре отмечают, что пользователи будут иметь возможность искать, просматривать и загружать на единой картографической основе данные о природных ресурсах: земле, воде, лесе, полезных ископаемых, природоохранных зонах, статистическую информацию и другие объекты (дороги, порты, подземные и наземные коммуникации, объекты культурного наследия).

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Теги: news, новости, Украина, кадастры, 7dniv, 7dnivinfo  
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