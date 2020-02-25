На досрочных выборах в Раду могут пройти четыре партии

Если бы досрочные парламентские выборы состоялись в ближайшее время, то в Верховную раду прошли бы четыре партии.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса за партию "Слуга народа" планируют поддержать 38,1% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

Кроме того, 15,4% таких опрошенных готовы поддержать партию "Европейская солидарность", 14,1% - партию "Оппозиционная платформа - За життя", 9,1% - партию "Батькивщина".

Рейтинг других политических сил - ниже 4%. Тех, кто не определился с выбором - около 20%.

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос 10-12 апреля 2020 года методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Опрос проводился по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%.



