Ежедневный брифинг мэра Киева Виталия Кличко по ситуации с коронавирусом в столице сорван из-за хакерских атак. Об этом он сообщил в своем Telegram.
Из-за хакерских атак был сорван ежедневный брифинг Кличко по COVID-19
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Новости по теме
Последние новости
14:21
11:30
11:28
Новости ТОП-7
Досуг
Почти треть неисправностей холодильника связано с повышенной температурой в холодильной камере. Причины и решения подобной неприятности в нашей статье от профессионального специалиста.
Вчера, 11:14292
Пионы – весенние цветы с нежными лепестками и ажурными бутонами, источающими приятный аромат. О том, как появилось это удивительное растение, существует красивая легенда.
Вчера, 11:1378
Строительные леса: виды конструкций, особенности и варианты применения.
11-апр-2020, 18:35142
И почему так много девушек боится приближающегося 30-летия? Ведь, по сути, это самый прекрасный возраст: ты все еще привлекательна и хороша собой и, скорее всего, уже определилась со своим стилем.
11-апр-2020, 18:12179
С августа 2016 года в Украине вступил в силу новый закон, согласно которому все заказчики переходят на новый вариант тендеров.
11-апр-2020, 15:15118
Удобный выбор кредитов через интернет в период пандемии. Быстрое оформление в режиме онлайн, лояльные условия.
10-апр-2020, 18:15168
События
Соответствующее заявление бюро сделало по делу экс-нардепа Татьяны Черновол
Сегодня, 14:1873
C января 2009 года по август 2010-го заразились свиным гриппом около 1,6 млн человек
Сегодня, 14:1763
Испания еще находится на карантине
Сегодня, 14:1663
В Минздраве напомнили, что в Украине две недели будут религиозные праздники
Сегодня, 14:1565
Греческие власти ввели чрезвычайное положение на Афоне на 6 месяцев из-за ливней и оползней, разрушивших дороги и инфраструктуру полуострова.
Сегодня, 11:3382
Первыми должны открыться магазины площадью до 400 квадратных метров, а также садовые центры, с 1 мая будет разрешена работа торговых центров
Сегодня, 11:3079