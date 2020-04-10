Стало известно, кто может возглавить Закарпатскую ОГА

Новым главой Закарпатской областной государственной администрации может стать Алексей Петров, который подал соответствующую декларацию.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Петров подал декларацию на должность главы Закарпатской ОГА. Он указал 6 земельных участков и квартиру, а также дачу и автомобиль.

Петров занимал должность начальника Управления СБУ в Кировоградской области с 2019 года. За год он получил заработную плату в размере 597 646 гривен.

До этого Алексей Петров был руководителем Департамента контрразведки Службы безопасности Украины с 2017 по 2019 год.

Напомним, Кабинет министров Украины, когда был под председательством Алексея Гончарука, на заседании 29 января согласовал кандидатуру нового главы Закарпатской областной государственной администрации Никиту Михайлюка.