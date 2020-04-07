Опубликованы записи подготовки убийства Осмаева - задержание генерал-майора СБУ

Сообщается, что встречи, где планировалось убийство Осмаева, а также другие теракты, тайно проходили во Франции, Германии, Хорватии и Украине.

Служба безопасности Украины опубликовала аудиозаписи, подтверждающие работу задержанного генерал-майора Валерия Шайтанова на ФСБ Российской Федерации, а также подготовку убийства добровольца Адама Осмаева. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"На аудиозаписях разговоров… планировали и подготовки терактов. Обсуждали сумму "вознаграждения", варианты убийства Адама Осмаева, сокрытие следов и доказательств преступления, а также "пути отступления" в РФ", - сообщили в СБУ.

14 апреля контрразведка СБУ задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, который по заданию российских спецслужб планировал убийство добровольца Адама Осмаева. Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра специальных операций "А" СБУ, на самом деле находился в агентурной связи под псевдоним "Бобыль" с полковником ФСБ Игорем Егоровым.