Следствие просит домашний арест для Черновол, суд отложили из-за отвода

Государственное бюро расследований предлагает взять экс-нардепа Татьяну Черновол под круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГБР.

По словам и.о. директора бюро Александра Соколова, такое решение было принято в связи с рядом смягчающих причин.

"Для обеспечения конституционных прав и свобод, учитывая то, что Татьяна Черновол является матерью несовершеннолетних детей, является участником АТО, а также принимая во внимание ситуацию, которая сложилась с распространением COVID-19, следователями ГБР предложено суду на период дальнейшего следствия избрать меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - отмечается в сообщении.

Окончательное наказание и вину Черновол должен установить суд после окончания расследования данного уголовного производства и направлении его для рассмотрения по существу.

Сегодня Печерский районный суд города Киева начал избирать меру пресечения Черновол. На заседании защита экс-нардепа заявила об отводе судьи Сергея Вовка, после чего тот объявил перерыв в заседании на неопределенный срок. Решение об отводе будет выносить другой состав судей.