 

Закон о пресечении злоупотреблений нардепов по отмене законов рассмотрит Рада в четверг

Политика Сегодня, 19:3558
Закон о пресечении злоупотреблений нардепов по отмене законов рассмотрит Рада в четверг

Основным законопроектом в повестке дня на четверг будет законопроект №1043 "Проект Закона о внесении изменений в регламент Верховной рады Украины относительно противодействия злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры".

 

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Основной пункт повестки дня - законопроект изменений в регламент 1043. Сегодня его одобрил регламентный комитет ВР", - заявила Кравчук.

Нардеп добавила, что кадровых вопросов Верховная рада 16 апреля не будет рассматривать.

Также, по ее словам, в повестку дня могут включить и другие законопроекты, которые заждались рассмотрения. В частности, Рада может рассмотреть законопроект об оборонных закупках во втором чтении.

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