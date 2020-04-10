Закон о пресечении злоупотреблений нардепов по отмене законов рассмотрит Рада в четверг

Основным законопроектом в повестке дня на четверг будет законопроект №1043 "Проект Закона о внесении изменений в регламент Верховной рады Украины относительно противодействия злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры".

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Основной пункт повестки дня - законопроект изменений в регламент 1043. Сегодня его одобрил регламентный комитет ВР", - заявила Кравчук.

Нардеп добавила, что кадровых вопросов Верховная рада 16 апреля не будет рассматривать.

Также, по ее словам, в повестку дня могут включить и другие законопроекты, которые заждались рассмотрения. В частности, Рада может рассмотреть законопроект об оборонных закупках во втором чтении.