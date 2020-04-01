Первого замглавы КГГА задержали на взятке в Киеве

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николая Поворозника на взятке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТСН".

Сообщается, что Поровозник через посредника требовал неправомерную выгоду в размере 125 тысяч долларов от представителя компании-застройщика.

Чиновник требовал взятку за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений. СБУ задержала посредника после получения неправомерной выгоды в сумме 60 тысяч долларов.

"Кроме того, задокументировано, что посредник с целью получения денежных средств действовал по указанию и согласованию с Н.Поворозником и вынашивали намерения получить также и из другого объекта строительства 246 тысяч долларов", - говорится в сообщении.