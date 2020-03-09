Иран предлагает Украине меморандум о взаимопонимании - катастрофа МАУ в Тегеране

Правительство Ирана направило в Министерство иностранных дел Украины проект меморандума о взаимопонимании, который обязывает Украину и семьи погибших отказаться от права подавать в суд по делу об авиакатастрофе самолета МАУ в Тегеране.

Об этом сообщает Radio Farda.

Согласно меморандуму, Киев и семьи жертв авиакатастрофы должны признать, что причиной катастрофы стала "человеческая ошибка".

"В указанном документе также предусматривается, что Украина и семьи погибших не должны преследовать Иран в уголовном и судебном порядке в обмен на выплату компенсации Ираном и выдачу содержимого бортового видеорегистратора после их анализа", - говорится в сообщении.

В Министерстве иностранных дел Украины на данный момент не ответили на данный запрос.

Ранее РБК-Украина писало, что Офис генерального прокурора назначил комплексную комиссионную криминалистическую экспертизу по делу об авиакатастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране. Также в Офисе генпрокурора настаивают на создании международной следственной группы.