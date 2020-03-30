 

С поста и.о. главы УЗ уволен Марчек, назначен новый руководитель

Политика Сегодня, 17:2238
С поста и.о. главы УЗ уволен Марчек, назначен новый руководитель

Кабинет министров Украины уволил Желько Марчека с должности и.о. главы правления "Укрзализныци".

 

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра инфраструктуры Владислава Криклия.

По его словам, правительство уволило Марчека с должности исполняющего обязанности председателя правления "Укрзализныци" и исключило его из состава членов правления.

"Временно исполнять обязанности главы правления "Укрзализныци" будет Иван Юрик. Конкурс на должность главы правления, который сейчас приостановлен по решению наблюдательного совета общества, будет восстановлен и продлен после завершения карантина", - добавил Криклий.

Напомним, вчера наблюдательный совет УЗ принял решение рекомендовать Кабинету министров Украины уволить Желько Марчека.

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Теги: news, новости, Украина, Марчек, 7dniv, 7dnivinfo  
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