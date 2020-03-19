 

Медведчук: Требуем от власти раскрыть информацию о функционировании в Украине американских военных биолабораторий

Политика Сегодня, 17:4039
Медведчук: Требуем от власти раскрыть информацию о функционировании в Украине американских военных биолабораторий

Я, как председатель Политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь», вместе с народным депутатом от нашей политической силы Ренатом Кузьминым обратился с депутатским обращением на имя президента Украины В. Зеленского, премьер-министра Д. Шмыгаля, министра здравоохранения М. Степанова и главы СБУ И. Баканова с требованием предоставить информацию, касающуюся работы в Украине 15 военных биолабораторий США, которые осуществляют незаконную деятельность, угрожающую жизни и здоровью украинских граждан, о чем открыто пишут европейские средства массовой информации.

Мы требуем от власти предать гласности факты противоправного «сотрудничества» Украины и США в сфере функционирования американских биолабораторий в нашей стране – «сотрудничества», которое началось еще во время президента Ющенко, продолжалось при президенте Порошенко и осуществляется при нынешней власти.

В частности, в Украине функционирует «Научно-технический центр в Украине» – международная организация, финансируемая властями США, работники которой имеют дипломатический иммунитет. Данный центр занимается финансированием проектов по созданию оружия массового поражения.

Появление американских биолабораторий в Украине и финансирование проектов НТЦУ совпало с несколькими вспышками серьезных инфекционных заболеваний в стране. В частности, в 2009 году в Тернополе возник очаг вируса, который вызвал геморрагическую пневмонию. Ее жертвами стали 450 украинцев. В 2011 году в Украине произошла вспышка холеры – тогда госпитализировали 33 человека. А три года спустя холеру обнаружили уже у 800 человек. Еще годом позже только в Николаеве зафиксировали более 100 случаев холеры.

В январе 2016 года в Харькове по меньшей мере 20 военнослужащих погибли от похожего на грипп вируса. Еще более 200 человек были госпитализированы. Два месяца спустя в Украине было зафиксировано 364 погибших. Причина – свиной грипп A (H1N1) pdm09, то есть тот же штамм, который привел к мировой пандемии в 2009 году.

В 2017-м в Николаеве была вспышка гепатита А. Летом того же года такая же вспышка зафиксирована в Запорожье и Одессе, а осенью – в Харькове.

Учитывая рост заболеваемости населения серьезными инфекционными болезнями, есть все основания полагать, что тайная и непрозрачная деятельность опасных иностранных биологических объектов на территории Украины имеет своей задачей скрытое тестирование действия вирусов и бактерий на гражданах Украины.

Инициированные в 2010–2012 годах проверки по вопросам соблюдения норм безопасности биологическими лабораториями выявили ряд грубых нарушений, которые могли привести к утечке штаммов опасных инфекций. По итогам проверок в 2013 году было принято решение о прекращении сотрудничества Украины и США в сфере биологических экспериментов. Однако с приходом к власти Порошенко эта программа была возобновлена. Более того, власть ликвидировала санитарные нормы и правила, устанавливающие стандарты обеспечения биологической безопасности, чем поставила под удар жизнь и здоровье миллионов украинцев.

В связи с вышеизложенным мы требуем предоставить исчерпывающую информацию: сколько американских военных биологических лабораторий, получающих финансирование из-за рубежа, действуют сегодня в Украине; на основании каких нормативных документов они осуществляют свою работу и каким образом государство контролирует их деятельность?

Украинский народ должен знать правду о секретных программах. Мы требуем прекратить эксперименты, которые на протяжении длительного времени власть проводит над своим народом по требованию и в интересах США.

 

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

 «Оппозиционная платформа – За жизнь»

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Теги: news, новости, Украина, Медведчук, ОПЗЖ, 7dniv, 7dnivinfo  
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