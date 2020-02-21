 

Увеличение штрафов в 18 раз за поджог сухостоя одобрил Зеленский

Политика Сегодня, 18:250
Увеличение штрафов в 18 раз за поджог сухостоя одобрил Зеленский

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №2339 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды (об усилении ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира). Об этом сообщает РБК-Украина.

Предусматривается существенно повысить размеры штрафов за загрязнение атмосферного воздуха, уничтожение или повреждение объектов растительного мира, нарушение требований пожарной безопасности в лесах и самовольное выжигание сухой растительности или ее остатков. Штрафы за поджог сухостоя возросли в 18 раз.

Размеры штрафов

Загрязнение или иное изменение природных свойств атмосферного воздуха вредными для жизни, здоровья людей или для окружающей среды веществами, отходами или другими материалами промышленного или иного производства вследствие нарушения специальных правил, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или для окружающей среды, наказываются штрафом от 1800 до 3600 необлагаемых минимумов доходов граждан (30 600 - 61 200 гривен) или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок или без такового.

Выжигание стерни, лугов, пастбищ, участков со степной, водно-болотной и другой естественной растительностью, растительности или ее остатков и опавшей листвы на землях сельскохозяйственного назначения, в полосах отвода автомобильных и железных дорог, в парках, других зеленых насаждениях и газонов в населенных пунктах без соблюдения порядка, установленного центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере охраны окружающей природной среды, наказываются наложением штрафа на граждан от 180 до 360 необлагаемых минимумов доходов граждан (3600 - 6120 грн) и на должностных лиц - от 900 до 1260 таких минимумов (15 300 - 21 420 грн).

Те же действия, совершенные в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, тянут за собой наложение штрафа на граждан от 360 до 720 необлагаемых минимумов доходов граждан (6120 - 12 240 грн) и на должностных лиц - от 1260 до 1800 таких минимумов (21 420 - 30 600 грн).

Нарушение требований пожарной безопасности в лесах - влечет наложение штрафа на граждан от 90 до 270 необлагаемых минимумов доходов граждан (1530 - 4590 грн) и на должностных лиц - от 270 до 900 таких минимумов (4590 - 15 300 грн).

Уничтожение или повреждение леса в результате неосторожного обращения с огнем, а также нарушение требований пожарной безопасности в лесах, повлекшее возникновение лесного пожара или распространение его на значительной площади, влекут за собой наложение штрафа на граждан от 270 до 900 минимумов доходов граждан (4590 - 15 300 грн) и на должностных лиц - от 630 до 1080 таких минимумов (10 710 - 18 360 грн).

Напомним, 13 апреля Верховная рада усилила ответственность за загрязнение воздуха, приняв законопроект №2339 за основу и в целом.

 

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