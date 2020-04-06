Отмену обеспечения судей служебным жильем КСУ признал неконституционной

Конституционный суд Украины (КСУ) признал неконституционной отмену обеспечения судей служебным жильем, которая была принята в рамках антикризисного закона в 2014 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КСУ.

Так, суд принял решение в деле по искам Надежды Мельничук, Лилии Григорьевой и Марины Клименко относительно конституционности положений подпункта 1 пункта 28 раздела II закона "О предотвращении финансовой катастрофы и создания предпосылок для экономического роста в Украине".

"Этим решением Конституционный суд признал не отвечающим Конституции Украины положение подпункта 1 пункта 28 раздела II закона", - заявили в КСУ.

Отмечается, что полный текст решения будет опубликован позже на официальном сайте Конституционного суда.