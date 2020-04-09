Обмен пленными состоится в четверг-пятницу - заявил Резников

Обмен пленными на Донбассе состоится в четверг-пятницу.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, обмен пленными должен состояться в ближайшие два дня.

"Мы надеемся, что обмен произойдет до Пасхи, в течение двух следующих дней: четверга-пятницы. Это подтвердила сегодня представитель ОБСЕ в Минском процессе госпожа Хайди Грау. Все стороны подтвердили, что основные вещи, о которых договорились на заседании Трехсторонней контактной группы, достигнуты", - рассказал Резников.

Отметим, сегодня представитель так называемой "Донецкой народной республики" Дарья Морозова заявила, что обмен пленными пройдет 16 апреля.