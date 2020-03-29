В пограничной службе зафиксировали первый случай коронавируса

Государственная пограничная служба заявила о первом случае инфицирования коронавирусом среди пограничников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

COVID-19 обнаружили у пограничника одного из подразделений в Закарпатской области. Военного с высокой температурой госпитализировали несколько дней назад. В больнице мужчине диагностировали острую респираторно-вирусную инфекцию. Экспресс-тест также не выявил коронавируса.

"После этого, во время пребывания на лечении пограничнику также провели ПЦР-тест. Результаты подтверждают наличие у него заболевания COVID-19. Сейчас состояние военнослужащего удовлетворительное, температура тела в норме", - сообщили в ГПСУ.

В настоящее время устанавливаются все лица, с которыми контактировал инфицированный. На самоизоляцию и обсервацию поместили также персонал подразделения, в котором служит пограничник.

В ГПСУ также отметили, что с февраля, вследствие контакта с инфицированными лицами, более 300 пограничников находились под наблюдением врачей на самоизоляции или обсервации в лечебных учреждениях.