К приезду Зеленского — и.о. губернатора Закарпатья Гетманенко втридорога покупает костюмы и респираторы медикам

Предшествовало этому расширенное заседание профильной комиссии областного совета по вопросам бюджета и по вопросам здравоохранения, где было решено срочно созвать областной совет.

На повестке дня стоял важный вопрос — борьба с возможным распространением коронавируса и выделением средств на защиту медперсонала закарпатских больниц и борьбу с эпидемией в целом.

Тогда и.о. главы Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко сообщал, что за последние двое суток был проведен ряд встреч, чтобы оптимизировать областной бюджет и аккумулировать средства на борьбу с эпидемией.

Депутатский корпус областного совета показал единство в этом вопросе, а затем, решением избранников было поддержано выделение около 154 млн. средств на «Программу развития и поддержки коммунальных учреждений здравоохранения Закарпатского областного совета на 2020 — 2021гг.» (135 млн 749 тыс грн.) и «Комплексную программу развития гражданской защиты Закарпатской области на 2020 — 2024 гг.» (18 млн грн).

В пределах выделенных 154 млн грн Закарпатская ОГА должна была осуществлять закупки защитных средств для медиков, аппаратов ИВЛ, дезинфицирующих средств и тому подобное.

Оказалось, что под руководством Алексея Гетманенко эти закупки осуществляются непрозрачно и по завышенным ценам — идет речь о хищении миллионов гривен областного бюджета, который формируется из средств налогоплательщиков!

Так, в письме Алексея Гетманенко указано о заключении договора на закупку некоторых защитных средств по следующим ценам.

Защитные щитки в количестве 980 единиц — 185 грн/шт;

Респираторы 88 334 единиц — 95.7 грн/шт

Костюмы биологической защиты/комбинезоны 57 020 единиц — 440 грн / шт;

Простой анализ цен на такую ​​продукцию указывает на существенные махинации и возможное присвоение бюджетных средств.

К примеру, Закарпатская ОГА закупает респираторы по 95.7 гривен, при том, что рыночная цена респираторов типа ffp2 с клапаном у любого поставщика стартует с 60 гривен.

Например, «Рынок Covid-19» предлагает такие же респираторы за 63 грн при заказе от 200 единиц, а так как Закарпатская ОГА заказала большую партию, то цена была бы значительно меньше.

Закарпатский журналист и волонтер Виталий Глагола сообщал в Фб, что покупал ffp2 в аптеке «Подорожник» за 60 гривен!

Получается, что и.о. губернатора переплатил 35.7 грн на одной штуке, поэтому минимальные злоупотребления на партии составляют — 88 334 шт * 32.7грн = 3 миллиона 153 тысячи 523 гривны!

Костюмы биологической защиты ОГА закупает по 440 грн, медицинский рынок Украины предлагает их в среднем по 200 гривен при заказе всего от тысячи единиц.

На странице «Рынок Covid-19» защитные костюмы предлагаются по 214 гривен, а одноразовые комбинезоны по 149 грн при заказе 30 шт.

Из документа за подписью Гетманенко не понятно идет ли речь о комбинезоне или о костюме.

Закарпатские волонтеры же сообщают, что заказывают одноразовые костюмы по 150 гривен.