Нефёдов получил 600% надбавки к окладу за «интенсивность труда и особо важную работу»

Глава Государственной таможенной службы (ГТС) Украины Максим Нефёдов в течение нескольких месяцев получал огромные надбавки к своему окладу — 300% оклада за «интенсивность труда» и еще 300% оклада за «выполнение особо важной работы», передают «Українські Новини».

Известно, что такие начисления Нефёдову осуществлялись с 1 января 2020 года по разрешению Министерства финансов. Однако, уже с 1 марта «космические» премии были приостановлены.

Издание отмечает, что именно Нефёдов ходатайствовал перед Минфином о начислении себе надбавок. В своем письме от 16 января 2020 года глава ГТС просил «задним числом» (с 1 января 2020 года) согласовать начисление двух премий по 300% к должностным окладам ему и его трем заместителям – Роберту Зелди, Сергею Петухову и Денису Шендрику.

В свою очередь, Минфин разрешил начисление надбавок, которые «должны осуществляться за счет экономии фонда оплаты труда» сотрудников ГТС.

Издание подчеркивает, что согласование надбавок с Минфином проходило с трудом и довольно длительное время.