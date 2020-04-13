Комитет ВР учтет более 12 тысяч поправок к закону о банках, - Разумков

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики учтет более 12 тысяч редакционных поправок к законопроекту об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Об этом сообщил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала NewsOne.

По словам Разумкова, профильный комитет решил учесть почти 12,5 тысячи редакционных поправок из 16 тысяч предложенных ко второму чтению законопроекта.

"По состоянию на сегодня большая часть поправок будет учтена комитетом. И, если я не ошибаюсь, почти 12,5 тысячи или даже больше по состоянию на сегодня, они имеют редакционный характер, где-то запятая, где-то слово, где-то что-то другое, то есть те, которые не несут кардинальных изменений в тот или иной пункт закона", - рассказал спикер ВР.

Председатель парламента добавил, что на следующей неделе профильный комитет приступит к подготовке сравнительной таблицы ко второму чтению.

Напомним, ранее глава профильного комитета ВР Данил Гетманцев заявлял, что парламент может рассмотреть закон о банках до 1 мая. Комитет с 21 апреля должен начать по сути рассматривать поправки к законопроекту. По оптимистичному сценарию, рассмотрение законопроекта состоится до 24 апреля.

Также заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что изменения в регламент Верховной рады позволят принять закон о банках. Рада намерена урегулировать внесения поправок и предложений к законопроектам, чтобы избежать "парламентского терроризма".