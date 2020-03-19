Парубий не в состоянии был ответить на вопрос журналистов, почему он нарушил карантин и вывел людей на улицу

Депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Андрей Парубий отказался объяснить, почему члены партии нарушили карантин и собрали митинг в поддержку бывшего парламентария Татьяны Черновол возле здания Госбюро расследований.

Выступление депутатов 14 апреля партия обнародовала в Facebook.

На вопрос, почему партия нарушает режим карантина и собралась на митинг, Парубий поинтересовался, какое издание представляет журналистка и попросил отойти на разрешенное властями расстояние.

Также стоит отметить, что в непосредственной близости к депутатам стояли журналисты «Прямого», который связывают с экс-президентом и лидером партии Петром Порошенко. В кадре виднелся их микрофон.



