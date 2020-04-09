Начало обмена пленными подтвердил офис президента

Начался очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц - Украина возвращает 19 своих граждан, которые находились в неволе на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отмечается, из-за карантина после возвращения освобожденые украинцы направятся на обязательную обсервацию.

"Взаимное освобождение удерживаемых лиц происходит в рамках формата" всех на всех ". Для президента Украины Владимира Зеленского и для украинской власти в целом ценным является каждый, кого незаконно удерживают на оккупированных территориях или в другой стране", - говорится в сообщении.

Напомним, утром российские СМИ сообщили, что начался обмен пленными между Донецком и Киевом, который проходит на КПВВ "Майорск".