Отменить выборы президента и продлить срок Дуды на 2 года хотят в Польше

В Польше предлагают изменения в Конституцию, которые продлят срок действующего президента Анджея Дуды на 2 года и отменят выборы, запланированные на май.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Gazeta Wyborcza.

Правящая партия "Право и справедливость" и партия "Согласие" подали закононопроект, которым предлагают изменить статью 127 Конституции и продлить срок президентской каденции до 7 лет. Сейчас срок каденции президента в Польше составляет 5 лет.

В проекте прописано, что смена "будет применяться к сроку действующего президента Республики Польша" - Анджея Дуды, и что внесение этих изменений отменяет президентские выборы, проведение которых оказалось под вопросом в связи с эпидемией. Вместе с тем, после этого лицо, которое было президентом, не сможет повторно избраться на эту должность.