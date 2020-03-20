Об испытании Россией противоспутниковой ракеты заявили США

Россия проводит испытания ракеты, способной уничтожать спутники.

Об этом сообщает сайт Космического командования Военно-воздушных сил США.

Речь идет об испытаниях противоспутниковой ракеты прямого перехвата, которая может сбивать спутники на низкой околоземной орбите (высота над поверхностью планеты - до 160-2000 км).

"Испытание Россией DA-ASAT (direct-ascent anti-satellite weapon) показывает еще один пример того, что угрозы для космических систем США и их союзников реальны, серьезны и возрастают", - заявил Джон Реймонд, глава Космического командования ВВС.

Отмечается также, что ракетное испытание проводится после маневров российских спутников, обозначенных как "Космос-2542" и "Космос-2543". В феврале в США утверждали, что они находятся в опасной близости от американского разведывательного спутника USA-245.