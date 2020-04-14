Меру пресечения Черновол начал избирать суд

Печерский суд Киева начал избирать меру пресечения экс-нардепу Татьяне Черновол.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, Черновол подозревают в убийстве человека по делу поджога офиса Партии регионов в 2014 году.

Отметим, следствие по делу Черновол просит для нее домашний арест. Ее подозревают в том, что во время Майдана в феврале 2014 года она подожгла офис Партии регионов в Киеве, в результате чего погиб сотрудник офиса Владимир Захаров.

В свою очередь, Черновол говорит, что офис был подожжен, чтобы отвлечь внимание правоохранителей во время расстрелов протестующих, однако следствие установило, что расстрелы на Майдане начались после поджога офиса Партии регионов.