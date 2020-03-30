 

Рада уполномочила Кабмин определять админцентры территориальных общин

Политика Сегодня, 17:3036
Рада уполномочила Кабмин определять админцентры территориальных общин

Парламент одобрил во втором чтении законопроект №2653 "О внесении изменений в закон "О местном самоуправлении в Украине", которым Кабмин уполномочили определять админцентры территориальных общин, передает корреспондент РБК-Украина.

За него проголосовали 264 депутата. 

 

Документом предусматривается ввести понятие административного центра территориальной общины и территории территориальной общины.

Актом предусмотрено, что до принятия закона об административно-территориальном устройстве Украины определение административных центров территориальных общин и утверждение территорий территориальных общин осуществляет Кабмин.

"Решение Кабинета министров об определении административных центров территориальных общин и утверждении территорий территориальных общин подается в Центральную избирательную комиссию для принятия ею решения о назначении первых местных выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов и сельских, поселковых, городских председателей соответствующих территориальных общин", - указано в тексте закона.

Предусмотрено, что админцентром ОТО определяется населенный пункт (село, поселок, город), имеющий развитую инфраструктуру и, как правило, расположенный ближе к географическому центру территории теробщины и в котором размещается представительный орган местного самоуправления этой общины.

"Установить, что определение административных центров территориальных общин и утверждение территорий территориальных общин осуществляется на основе утвержденных Кабинетом министров Украины перспективных планов формирования территорий общин Автономной республики Крым, областей", - отмечается в документе.

Также прописано, что в 2020 году первые местные выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов и соответствующих сельских, поселковых, городских глав территориальных общин, территории которых утверждены КМУ на основании этого закона, проводятся одновременно с очередными местными выборами 2020 года.

"Кабинету министров в трехмесячный срок со дня вступления в силу данного закона подготовить и представить на рассмотрение Верховной рады Украины законопроекты о ликвидации и образовании районов", - говорится в тексте.

Напомним, 17 января парламент поддержал за основу законопроект №2653 "О внесении изменений в закон "О местном самоуправлении в Украине".

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Теги: news, новости, Украина, Рада, 7dniv, 7dnivinfo  
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