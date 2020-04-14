Татьяне Чорновил суд избрал меру пресечения

Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения экс-нардепу Татьяне Чорновил, которую подозревают в убийстве человека.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Так, суд отправил Черновол под круглосуточный домашний арест почти на два месяца. Ей предписано являться к следователю и суд по первому требованию, не покидать жилья, сдать паспорт и носить электронное средство слежения, срок действия - до 8 июня.

Отметим, утром 16 апреля начались судебные слушания по делу Черновол.

РБК-Украина писало, что следствие по делу Черновол просило для нее домашний арест. Ее подозревают в том, что во время Майдана в феврале 2014 года она подожгла офис Партии регионов в Киеве, в результате чего погиб сотрудник офиса Владимир Захаров.