Доступ к городским кладбищам с 18 апреля ограничили в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице с завтрашнего дня, 18 апреля, ограничен доступ к городским кладбищам в связи с карантином из-за пандемии коронавируса.

Об этом он сказал в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, исключение составляют захоронения.

"В праздничные дни в столице будет усилен контроль за соблюдением ограничительных мероприятий. С завтрашнего дня будет ограничен доступ к городским кладбищам. Исключение касается только захоронений с соблюдением норм, установленных во время карантина", - заявил Кличко.

Напомним, в конце марта Кабинет министров Украины разработал протокол захоронения умерших от коронавирусной инфекции.