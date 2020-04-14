Зеленский у Шустера: о чем говорил президент

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в программе “Свобода слова Савика Шустера”.

Подробнее о том, что рассказал глава государства - в материале РБК-Украина.

По словам Зеленского, первой волны COVID-19 в Украине пока еще нет. Президент подчеркнул важность самоизоляции и соблюдения карантина во время пасхальных праздников, чтобы не допустить появления волны заболеваемости.

"Все, что касается Пасхи. Я уверен, что у нас другого шага как встречать эти праздники дома, их нет. Потому что может быть волна. У нас пока что у нас нет волны. Уже говорят, у нас даже нет первой большой волны. А вы видите, что в мире уже говорят вторая волна и может быть третья волна. У нас нет. Мы это сдерживаем. Но статистика правдива, она такая есть", - заявил Зеленский.