 

Закон о едином счете для уплаты налогов вступил в силу

Политика Сегодня, 11:1240
Закон о едином счете для уплаты налогов вступил в силу

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование", который Верховная рада приняла с учетом предложений Зеленского, в субботу, 18 апреля, вступил в силу.

 

Вчера документ был опубликован в издании "Голос Украины".

Он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме пункта 1 (в части наложения ареста на денежные средства на едином счете, открытом в порядке, определенном статьей 351 Налогового кодекса), пункта 2, пункта 3 (в части средств на едином счете, открытом в порядке, определенном статьей 351 Налогового кодекса) раздела I этого закона, которые вступают в силу с 1 января 2021 года. 

Закон обеспечивает создание единого счета для уплаты налогов и сборов, предусмотренных Налоговым кодексом Украины (кроме НДС и акцизного налога с реализации полного и спирта этилового, а также таможенных платежей), единого социального взноса через Электронный кабинет налогоплательщика. Указано, что такой счет будет открыт для плательщика с его согласия (по желанию) на центральном уровне Государственной казначейской службы.

Ожидается, что документ поможет упростить уплату налоговых платежей и способствовать уменьшению количества ошибочно или излишне уплаченных денежных обязательств. Кроме того, принятые изменения будут способствовать повышению уровня открытости, прозрачности и доверия налогоплательщиков к государственным органам.

В закон были включены предложения главы государства. В частности, была отменена норма об установлении фиксированной торговой наценки на табачные изделия - скандальная "маржа Холодова", чем ограничивались права субъектов хозяйствования, осуществляющих производство, импорт и оптовую торговлю табачными изделиями.

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Теги: news, новости, Украина, Закон, налоги, 7dniv, 7dnivinfo  
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