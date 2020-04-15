 

В этом году встречаем Пасху в очень сложных условиях - заявил Порошенко

Политика Сегодня, 10:57117
В этом году встречаем Пасху в очень сложных условиях - заявил Порошенко

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко поздравил украинцев с Пасхой и призвал всех в эти дни оставаться дома из-за карантина.

 

Об этом сообщает сайт политсилы, передает РБК-Украина.

"Как настаивают врачи, каждый из нас придерживается социальной дистанции. Но эта дистанция не означает, что украинцы стали менее сплоченными. Если мы едины, ответственные и дисциплинированные, ни одна зараза нас не возьмет. Не раз в этом убеждались. Как народ в сложные времена мы умеем объединяться, организовываться, чтобы совместно противостоять любой беде. Вместе - мы сильны", - заявил Порошенко. 

Порошенко отметил, что врачи, которые на передовой борьбы с пандемией, тоже требуют внимания.

"По всей стране волонтеры и меценаты демонстрируют гражданскую зрелость и ответственность, вкладываясь в систему защиты людей от опасной болезни, помогая ближнему своему", - добавил Порошенко.

По словам Порошенко, в этом году мы встречаем Пасху в очень сложных условиях, подобного еще не случалось.

"Как и большинство, наша семья впервые за много лет не пошла на Пасху в церкви. Как и многие, переживаем, что не смогли исповедаться и причаститься перед таким большим праздником. Но я прошу всех в эти дни оставаться дома. Тем более, что телеканалы обеспечивают прямые трансляции со всех служб. Величайший дар Божий - жизнь. И мы должны ценить его. Такой подход разделяют Православная Церковь Украины, которая возникла в прошлом году, получив Томос. И Украинская Греко-Католическая Церковь, и протестанты. Конечно, мысленно мы все - на службе Божьей. Ибо как говорил наш Спаситель, где двое или трое соберутся вместе во имя Его, там и Он среди нас. Будьте уверены - вскоре все изменится к лучшему, жизнь вернется в нормальное русло. Рабочие места - восстановятся. Не забывайте, что уныние - это грех. Помните, как сказано в Писании: по вере вашей воздастся вам. Сквозь толщу тысячелетий Воскресение Христово уверяет нас – жизнь все равно победит", - сказал Порошенко.

По его убеждению, уже не раз украинцы демонстрировали, как умеют объединяться в трудные времена.

"Мы становимся как одна семья и идем бок-о-бок на помощь друг другу. Поэтому сегодня мы приготовили Пасхальные подарки для наших раненых воинов. Верим – раны заживут, коронавирус отступит, все плохое пройдет, и наша Украина и дальше будет сильной, здоровой и прекрасной. Христос воскрес! Воистину воскрес", - констатировал Порошенко.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Порошенко, Пасха, 7dniv, 7dnivinfo  
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО

Новости по теме

Меры по повышению эффективности карантина на Пасху разрабатывает МВД
Меры по повышению эффективности карантина на Пасху разрабатывает МВД
15-апр-2020, 15:20
Вспышки COVID-19 после празднования Пасхи опасаются в Минздраве
Вспышки COVID-19 после празднования Пасхи опасаются в Минздраве
14-апр-2020, 10:20
Верующих оставаться дома на Пасху призвал Епифаний
Верующих оставаться дома на Пасху призвал Епифаний
12-апр-2020, 10:11
Митрополит Антоний объяснил, почему УПЦ не закрывает храмы во время пандемии
Митрополит Антоний объяснил, почему УПЦ не закрывает храмы во время пандемии
25-мар-2020, 22:08
Ужесточение карантина в Украине не исключает Минздрав
Ужесточение карантина в Украине не исключает Минздрав
18-мар-2020, 20:38

Последние новости

17:34
Политика
Вспышку коронавируса в Святогорске через неделю прогнозируют у Зеленского
17:25
Политика
Сербия выходит из карантина: ослабление комендантского часа и ограничений для пожилых людей
17:24
Политика
Необходимое финансирование пострадавшим от пожаров предоставит Кабмин - заявил Ермак
14:45
Политика
Две версии возникновения пожаров в Житомирской области назвал Аваков
14:04
События
За все время Пожаров в Чернобыльской зоне радиационный фон не превышал нормы
12:25
Политика
Причины роста случаев коронавируса в предыдущие дни назвали в Минздраве
12:23
Политика
За сутки в Украине коронавирусом заразились более 50 медиков
12:22
События
На Пасхальную ночь в храмы пришли 130 тыс. человек, - заявила полиция
11:24
Политика
Ослабление карантина в США на следующей неделе анонсировал Трамп
10:57
Политика
В этом году встречаем Пасху в очень сложных условиях - заявил Порошенко
10:28
События
По уровню загрязненности воздуха в мире Киев стал лидером
10:16
События
Пациент в Херсонской области умер от коронавируса, инфицированы более 60 человек
10:05
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (19.04.20)
09:58
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 19 Апреля
09:32
События
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 19.04 (состоянием на 09:00)
Вчера, 2020-04-18
21:55
События
УПЦ МП привезла благодатный огонь: раздачу проводят, несмотря на карантин
19:46
Политика
Бюджет чрезвычайной ситуации одобрил Президент
19:03
События
К тушению лесных пожаров в Житомирской области присоединилась "Укрзализныця"
18:22
События
Радиационный фон в норме, но зафиксированы продукты горения - воздух в Киеве
16:24
События
Банду контрабандистов с 5 тыс. пачек сигарет задержали на Закарпатье

Новости ТОП-7

Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 18.04 (состоянием на 09:00)11803
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 17.04 (состоянием на 09:00)8256
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 19.04 (состоянием на 09:00)8168
Курс доллара до конца года спрогнозировали Эксперты1981
Cозвать СНБО из-за экологической катастрофы требуют немедленно у Порошенко300
Пациент в Херсонской области умер от коронавируса, инфицированы более 60 человек271
Зеленский у Шустера: о чем говорил президент215

Досуг

Лучшие роллы в любой уголок города от Помодоро – ресторан «Pomodoro.od.ua»
Лучшие роллы в любой уголок города от Помодоро – ресторан «Pomodoro.od.ua»
Японская кухня, как и европейская, богата своими традициями.
Вчера, 22:3795
Что такое апостиль и где его сделать
Что такое апостиль и где его сделать
Всё об апостилях. Где и как их можно получить, а также о видах, используемых для заверения документов.
Вчера, 18:30123
Как начинающему трейдеру выбрать форекс-брокера: требования и критерии оценки
Как начинающему трейдеру выбрать форекс-брокера: требования и критерии оценки
Получать прибыль от совершения торговых операций на валютном рынке невозможно без хорошего брокера. Выбрать подходящую компанию начинающий трейдер сможет после ее оценки по нескольким критериям.
Вчера, 18:28109
Типовые поломки и особенности ремонта пылесосов различных видов
Типовые поломки и особенности ремонта пылесосов различных видов
Какие поломки в пылесосах встречаются чаще всего, с чем это может быть связано.
Вчера, 16:28140
Как мезороллер может преобразить вашу кожу
Как мезороллер может преобразить вашу кожу
Мезороллер — простой и очень эффективный прибор,представляющий собой ролик с небольшими иголочками, который закреплен на удобной ручке.
Вчера, 00:25111
Тиовит Джет - что может быть лучше?
Тиовит Джет - что может быть лучше?
Комбинируя в себе действие нескольких групп препаратов – акарицида и фунгицида, экономичный Тиовит Джет эффективен в борьбе с клещами и грибковыми болезнями огурцов, капусты, винограда, семечковых деревьев, помидор и прочих культур и овощей.
16-апр-2020, 20:20162

События

За все время Пожаров в Чернобыльской зоне радиационный фон не превышал нормы
За все время Пожаров в Чернобыльской зоне радиационный фон не превышал нормы
Вопросом радиационного загрязнения воздуха занимается спецотдел
Сегодня, 14:0480
На Пасхальную ночь в храмы пришли 130 тыс. человек, - заявила полиция
На Пасхальную ночь в храмы пришли 130 тыс. человек, - заявила полиция
В полиции сообщили, что граждане проявили правовое сознание
Сегодня, 12:2288
По уровню загрязненности воздуха в мире Киев стал лидером
По уровню загрязненности воздуха в мире Киев стал лидером
От начала суток 19 апреля уровень загрязненности воздуха составляет 213
Сегодня, 10:2894
Пациент в Херсонской области умер от коронавируса, инфицированы более 60 человек
Пациент в Херсонской области умер от коронавируса, инфицированы более 60 человек
Среди новых заболевших есть двое медсестер
Сегодня, 10:16271
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 19.04 (состоянием на 09:00)
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 19.04 (состоянием на 09:00)
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 09:00 19 апреля в Украине 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19
Сегодня, 09:328168
УПЦ МП привезла благодатный огонь: раздачу проводят, несмотря на карантин
УПЦ МП привезла благодатный огонь: раздачу проводят, несмотря на карантин
Благодатный огонь уже доставили в Киев
Вчера, 21:55115
7 Днів