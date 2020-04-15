За сутки в Украине коронавирусом заразились более 50 медиков

В Украине за сутки заразились коронавирусом 53 медработника.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Вместе с тем, он отметил, что заразились еще 26 детей.

"За минувшие сутки заболели 343 человек. Из них 26 детей и 53 медработника. Было госпитализировано 97 человек. Зафиксировано 8 летальных случаев", - заявил Степанов.

Так, по состоянию на 9:00 19 апреля в Украине 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 343 новых случая. При этом вчера было 444 новых случая, а позавчера 501.