Две версии возникновения пожаров в Житомирской области назвал Аваков

Рассматривается две версии возникновения пожаров в Житомирской области - суховеи и умышленный поджог.

Об этом заявил министр внутренних дел заявил сегодня, 19 апреля, во время заседания оперативного штаба в Овруче, передает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Министр отметил, что в первую очередь пожары возникли в результате сильного сухого ветра, который оборвал электропровода.

"Однако мы имеем определенные факты, которые дают основания считать, что был умышленный поджог. Именно поэтому сегодня в Житомирской области работает группа специалистов МВД, которую возглавляет мой советник генерал Владислав Бухарев. Ведется следствие", - заявил Аваков.

Аваков считает, что нельзя отбрасывать и небрежного отношения к природе.

"Когда молодые странным образом развлекаются и в условиях сухой погоды, когда зимой не было снега, позволяют себе поджигать траву. За последние три дня мы задержали несколько человек, которых поймали на поджогах травы и мусора вдоль леса", - добавил министр.