Необходимое финансирование пострадавшим от пожаров предоставит Кабмин - заявил Ермак

Правительство предоставит необходимое финансирование людям, которые пострадали от пожаров.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак на совещании с участием силовиков, передает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Ермак отметил, что будет сегодня докладывать президенту Владимиру Зеленскому о ситуации с пожарами.

"Сегодня на совещании мы обсудили проблемы людей, которые потеряли свои дома. На следующей неделе на заседании правительства будет рассматриваться вопрос дополнительного финансирования для погорельцев. Сегодня я буду докладывать президенту и мы сделаем все необходимое, чтобы привести ситуацию к нормальному состоянию", - сказал он.