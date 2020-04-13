Вспышку коронавируса в Святогорске через неделю прогнозируют у Зеленского

Из-за нарушения карантина на Пасху через неделю может быть вспышка коронавируса COVID-19 в Святогорске Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель на своей странице в Facebook.

Мендель отметила, что ситуация на Пасху выходила из-под контроля в Святогорске, где в церкви, не соблюдая правил защиты - без масок и дистанцирования - собралось около 300 человек.

"К сожалению, теперь мы должны быть готовыми уже через неделю ожидать вспышки коронавируса COVID-19 в Святогорске. Нарушения происходили и в других регионах", - написала она.

Напомним, больше всего нарушений зафиксировали в Донецкой области, там начато уголовное производство. В Запорожской, Ровенской и Черниговской областях полицейские составили три административных протокола.