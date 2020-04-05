 

Пик коронавируса в начале мая прогнозируют в Венгрии

Политика Вчера, 21:0359
Пик коронавируса в начале мая прогнозируют в Венгрии

Пик коронавируса в Венгрии может быть в начале мая.

 

Об этом сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в видеоролике, размещенном на странице в Facebook.

По словам Орбана, венгерские эксперты прогнозируют, что пик эпидемии коронавируса в Венгрии наступит 3 мая. Он отметил, что Венгрия готовится к пику заболеваемости. 

Как утверждает премьер Венгрии, до пика эпидемии страна будет иметь 5 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких, а впоследствии их количество будет увеличено до 8 тысяч, чего должно быть вполне достаточно для борьбы с коронавирусом.

Отметим, что по состоянию на 19 апреля в Венгрии один из самых низких среди европейских стран показатель подтвержденных случаев коронавируса. Сейчас официально подтверждено 1916 случаев, из них 189 - летальные.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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