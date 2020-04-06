В Украине, зиговавшего ветерана СС, наградили крестом девизии «Галичина»

В Калуше Ивано-Франковской области прошла торжественная церемония награждения ветерана нацистской 14-ой дивизии Ваффен СС "Галичина" Василия Наконечного. 95-летнему нацисту вручили рыцарский крест дивизии.
Видеозапись торжества опубликовал в своем Facebook глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.
Долинский обратил внимание подписчиков на то, как в момент награждения Наконечный рефлекторно вскинул руку в нацистском приветствии.
Наконечный воевал в дивизии "Галичина" в течение 1941-1944 годов. 24 мая 2018 года депутаты Калушского городского совета приняли решение о присвоении ему звания "Почетный гражданин Калуша".