Арестовывать Микитася отказался ВАКС

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отказался арестовывать бывшего президента "Укрбуда" Максима Микитася в деле о злоупотреблениях недвижимостью Национальной гвардии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на судебное заседание.

Так, суд отказал прокурору Специальной антикоррупционной прокуратуры в применении к бывшему нардепу Микитася меры пресечения в виде содержания под стражей.

При этом Микитась в течение 5 дней так и не внес залог в размере 100 млн гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что ВАКС взыскал с экс-нардепа Микитася 80 млн гривен за нарушение условий выхода под залог. Также к Микитасю была применена мера пресечения в виде залога в 100 млн гривен с возложением определенных обязанностей.