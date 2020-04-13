Перенесли видеоконференцию Шмыгаля и Меркель

Видеоконференцию премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и канцлера Германии Ангелы Меркель перенесли.

Об этом сообщил глава украинского правительства в своем Telegram-канале.

По словам Шмыгаля, видеоконференцию, которая должна была состояться сегодня, 20 апреля, перенесли из-за непредвиденных неотложных дел, возникших у Меркель. Новую дату согласуют позже.

"Мы с пониманием к этому относимся, ведь во времена пандемии случается разное. Договорились перенести встречу на удобное для обеих сторон время", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Шмыгаль и Меркель проведут видеоконференции 20 апреля. Планировалось, что во время видеоконференции стороны обсудят дальнейшее сотрудничество между странами, а также финансовую поддержку и ход реформ в Украине.