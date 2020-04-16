Сайт Минреинтеграции Украины заблокировал Роскомнадзор

Роскомнадзор по требованию генпрокуратуры Российской Федерации заблокировал сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины из-за информации о коронавирусе.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, причину блокировки сайта российская власть избрала довольно странную, а именно - "претензии вызвала новость о сокрытии больных COVID-19 в Крыму и на Донбассе".

"Россию обеспокоили данные с временно оккупированных ею украинских территорий о дефиците тестов, о том, что проверки там проходят только "чиновники" российских оккупационных администраций и военные, о том, что пациентам с соответствующими симптомами там ставят диагноз ОРВИ, а с врачей берут зобов'обязательства о неразглашении реальной ситуации", - говорится в сообщении

Это первый случай блокировки в России иностранного государственного ресурса.