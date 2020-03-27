 

Виктор Медведчук: Без наведения порядка в ГСЧС и международного сотрудничества справиться с пожарами нереально

Политика Вчера, 19:4267
Виктор Медведчук: Без наведения порядка в ГСЧС и международного сотрудничества справиться с пожарами нереально

Пасхальные праздники в этом году надолго запомнятся жителям Киева: карантин, блокпосты на дорогах, ставшие причинами километровых пробок, и смог, вызванный масштабными пожарами, самые крупные из которых бушевали в Чернобыльской зоне отчуждения, Киевской и Житомирской областях. Все вместе это стало символом преступной бесхозяйственности,  неорганизованности и бессистемности власти.

Пять лет назад Кабмин Яценюка ввел мораторий на проверки противопожарных мероприятий, которые проводила Гослесслужба и контроль за которыми осуществляла Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Продолжающиеся уже не первую неделю пожары – результат этой преступной бесконтрольности, прямое следствие вредительской и коррумпированной политики, которая проводилась по инициативе Яценюка и им же покрывалась.

Сегодня власть, действия которой свидетельствуют о том, что она в полном объеме унаследовала идеологию и методы Порошенко – Яценюка, приняла закон об усилении ответственности простых граждан за поджоги сухостоя. Теперь согласно Уголовному кодексу Украины такие действия караются штрафом от 91 800 до 153 000 грн, или ограничением свободы на срок от 2 до 5 лет, или лишением свободы на тот же срок, согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях – штрафом от 1 530 до 30 600 грн.

Однако примитивно переложить ответственность на простых украинцев не выйдет. Специалисты и журналисты, которые проводят собственные расследования, называют и другие причины пожаров: маловероятное самовозгорание, авария в электрических сетях, неосторожное обращение с огнем или попытка скрыть незаконные лесозаготовки.

Без наведения порядка в системе, призванной бороться с лесными пожарами и контролировать использование природных ресурсов Украины, справиться с этим бедствием не получится.

Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» выступила с заявлением, требуя привлечь к ответственности чиновников, ответственных за развал системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Причем начиная с высшего уровня – с премьер-министра того периода Арсения Яценюка.

Такое расследование наравне с другими вопросами, связанными с восстановлением работоспособности ГСЧС, должно стать первоочередной задачей власти. Учитывая широчайшую географию этих пожаров, можно с уверенностью говорить о том, что данная проблема будет носить перманентный характер в течение ближайшего времени, поэтому уже сегодня следует создать национальный штаб по борьбе с этим бедствием, возложив на данный штаб функции мониторинга и координации в тушении пожаров.

Следует немедленно провести переговоры о взаимопомощи с нашими ближайшими соседями – Россией и Беларусью, а также странами Евросоюза для того, чтобы наладить координацию в борьбе с пожарами на территории наших стран. Уверен, такое сотрудничество поможет локализовать самые масштабные пожары, сохраняя жизни людей, их имущество, а также природу.

 

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

«Оппозиционная платформа – За жизнь»

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