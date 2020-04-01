Cвои хранилища для нефти Украина может предложить миру

Украина может предложить свои мощности для хранения мировой нефти.

Об этом на фоне падения цен на нефть заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

По его словам, в мире "уже негде хранить нефть", и невозможно прекратить добычу без значительных потерь в будущем. Украина же имеет нефтетранспортную систему и заводы.

"В Украине есть огромное нефтетранспортная система, где можно хранить нефть, один работающий завод (Кременчуг) со значительными емкостями для хранения, а также много нефтеперерабатывающих заводов, которые давно остановлены, но на которых по крайней мере были такие емкости", - написал Витренко в Facebook.

Он добавил, что бизнес по хранению нефти является самым прибыльным сейчас.