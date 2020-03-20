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Политика Сегодня, 16:2520
Впервые с 2009 Украина вошла в топ-100 рейтинга свободы прессы

Украина впервые с 2009 года вошла в топ-100 рейтинга свободы прессы, заняв 96 позицию.

 

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные рейтинга "Индекса свободной прессы" международной организации "Репортеры без границ".

Сообщается, Украина в этом рейтинге за год поднялась на 6 позиций и заняла 96 место. При этом продвижение в рейтинге произошло за счет ухудшения показателей других стран, поскольку Украина ухудшила свою оценку на 0,06 балла. Теперь ее индекс составляет - 32,52 (чем ниже число, тем лучше результат). 

В качестве недостатков отмечается недофинансирование Общественного вещания и рост влияния олигархов на медиа. Кроме того, авторы рейтинга отмечают, что информационная война с РФ привела к негативным последствиям, таким как запрет российских сайтов и ограничения на въезд иностранным журналистам.

Кроем того, "Репортеры без границ" полагают, что смена власти в Украине не повлияла на ситуацию с нападениями на журналистов.

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Теги: news, новости, Украина, Свобода, Прессы, 7dniv, 7dnivinfo  
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