 

Изменения в УПК в части судебного контроля на время карантина подписал Зеленский

Политика Вчера, 18:0854
Изменения в УПК в части судебного контроля на время карантина подписал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №3276 об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс по поводу судебного контроля на время карантина.

 

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.

Законом временно, на период карантина, установленного Кабмином в связи с распространением коронавирусной болезни, предусмотрены особенности судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовных разбирательствах и рассмотрения отдельных вопросов во время судебного производства. Документом вносятся следующие изменения:

  • в случае невозможности определить следственного судью в соответствующем суде (кроме Высшего антикоррупционного суда), местный суд вносит мотивированное представление о передаче ходатайства, которое должно рассматриваться следственным судьей, для рассмотрения в другой суд в пределах юрисдикции одного суда апелляционной инстанции или в суд в пределах юрисдикции различных апелляционных судов;
  • в случае невозможности судьей (коллегией судей) рассмотреть ходатайство об избрании или продлении меры пресечения в виде содержания под стражей (кроме ходатайства поданного на рассмотрение в ВАКС), оно может быть передано на рассмотрение другого судьи или рассмотрено председательствующим, или другим судьей из состава коллегии судей, если дело рассматривается коллегиально, или может быть передано для рассмотрения в другой суд (определенного судом апелляционной инстанции или главой Кассационного уголовного суда Верховного суда);
  • судебное заседание на досудебной и судебной стадии уголовного производства по решению суда может проходить в режиме видеоконференции (кроме рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей).

Подчеркнем, что ходатайство о продлении срока содержания под стражей в режиме видеоконференции может быть рассмотрено следственным судьей (судом), исключительно если подозреваемый (обвиняемый) против этого не будет возражать.

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, 7dniv, 7dnivinfo  
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