 

Власть должна установить реальную ситуацию для эффективной борьбы с эпидемией коронавируса

Политика Вчера, 18:2979
Власть должна установить реальную ситуацию для эффективной борьбы с эпидемией коронавируса

Обращаемся к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением, направленным на получение объективных данных об эпидемиологической ситуации в Украине.

Если исходить из того, что определение числа заболевших и выздоровевших, сроков карантина – это вопрос тысяч (если не десятков тысяч) человеческих жизней для нашего общества, десятков миллиардов гривен для экономики и сроков возвращения страны к нормальной жизни, то ошибка в этой оценке и преждевременное снятие карантина могут, к сожалению, привести к тому, что события в нашей стране будут развиваться по сценарию Италии или Испании, тем более что жить в карантине вечно тоже не получится.

Всю сложность принятия решений в условиях эпидемии можно увидеть на примере Японии: казалось бы, это государство прекрасно справилось зимой, но началась вторая волна коронавируса, и страна снова вводит режим чрезвычайной ситуации, который был отменен не так давно. Поэтому считаем необходимым, чтобы решения в ходе эпидемии принимали максимально прозрачно, продуманно и обоснованно, опираясь на объективные научные данные, которые отвечают лучшей международной практике.

В Украине делается ничтожно мало тестов. Но даже если бы их делали намного больше, то все равно видели бы только самую верхушку айсберга. Поэтому мы предлагаем взять на вооружение опыт Австрии, которая, помимо массового тестирования, проводит репрезентативные замеры уровня инфицированности населения с помощью репрезентативных выборок (как в исследованиях государственных статистических ведомств и социологических служб).

Почему это исследование правительства Австрии так важно и почему оно уникально? Дело в том, что ни одна страна в мире не знает точно, сколько ее граждан инфицированы COVID-19. Тестирование, даже самое массовое, не позволяет дать оценку распространенности вируса в популяции. Даже такие успешные в массовом тестировании страны, как Китай, Южная Корея, Россия, естественно, не тестируют репрезентативные выборки населения.

Поэтому простое количественное наращивание числа тестов (оно очень нужно, но для ряда других понятных задач) не позволяет оценить число болеющих COVID-19 и тех, кто перенес это заболевание и выздоровел. И главное – динамика числа и доли положительных тестов очень важна, но это все равно не истинный показатель хода эпидемии. Проще говоря, 1 миллион тестов, проведенных неслучайным образом, для оценки ситуации с распространенностью COVID-19 менее полезны для понимания того, в какой точке находится эпидемия, чем 2–5 тысяч тестов, но проведенных по репрезентативной выборке.

И тесты по такой выборке уже показали, что даже в Австрии, которая намного лучше других противодействует эпидемии, число инфицированных COVID-19 в острой фазе как минимум (!) вдвое больше количества зарегистрированных случаев.

Австрия уже провела ПЦР-тестирование репрезентативной выборки из 1544 австрийцев, отобранных по всей стране для того, чтобы охватить все социальные и возрастные группыРезультат этих исследований стал для австрийской власти инструментом мониторинга и контроля над эпидемией.

Мы уверены, что такая информация крайне необходима и нашей стране, чтобы принимать эффективные решения по борьбе с коронавирусом.

Мы готовы взять на себя финансирование такого исследования и призываем власть подключить организационные и медицинские ресурсы государства для совместного решения этой крайне необходимой задачи в интересах всех граждан Украины.

 

Виктор Медведчук

председатель Политсовета партии

«Оппозиционная платформа – За жизнь»

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