Назначить вице-премьером по реформам могут Саакашвили

Верховная рада Украины в пятницу, 24 апреля, может назначить бывшего главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили вице-премьер-министром по реформам.
Об этом РБК-Украина сообщила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
По ее словам, кандидатура Саакашвили на эту должность рассматривается.
"Сейчас мы ведем обсуждение в партийных чатах. На заседании фракции утром в пятницу этот вопрос будет вынесен на сигнальное голосование", - отметила Кравчук.
Она подчеркнула, что кандидатура Саакашвили будет вынесена в сессионный зал только в том случае, если большинство фракции "Слуга народа" поддержит такое решение.
В то же время собеседник РБК-Украина в команде президента Владимира Зеленского отметил, что президент одобрил идею назначить Саакашвили вице-премьером.