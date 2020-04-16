 

Местные выборы по-новому: мэр только партийный а депутаты рад от партий набравших на общеукраинском уровне больше 5%

Политика Сегодня, 16:3639
Местные выборы по-новому: мэр только партийный а депутаты рад от партий набравших на общеукраинском уровне больше 5%

В Украине параллельно с завершением первого этапа децентрализации парламент также готовит жесткую партизацию местных выборов, пишет в своей статье для ZN.UA Инна Ведерникова.

 

В частности, в парламенте сейчас ведутся переговоры относительно изменений в Избирательный кодекс, которые понизят барьер для громад нижнего уровня, когда мажоритарка останется только в мелких громадах с населением в 10–15 тысяч человек.

Речь также идет о введении пятипроцентного барьера для партий. Если, к примеру, баллотирующаяся в местную раду партия набирает 70% голосов, но в то же время проваливается на общеукраинском уровне, не дотягивая до 5%, то зря вложились. При этом городской глава может баллотироваться только, как член какой-то партии.

"Таким образом, местные элиты становятся заложниками больших партий, которые вычищают политический ландшафт от местечковых проектов. Гиганты подтягивают "крепких хозяйственников" под свои знамена, лишая независимости. Иначе не видать им власти, как своих ушей", - пишет автор.

Этот процесс идет параллельно с тем, что 16 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона № 2653 и отдала Кабинету министров право завершить процесс объединения громад. Тем самым парламент практически поставил децентрализацию в режим ручного управления. Для проведения любого решения по окончательной карте громад Украины, власти больше не нужно искать голоса в зале.

Принятый закон дает правительству право самостоятельно утверждать количество, новую конфигурацию объединенных громад и их административные центры. Выборы новосозданных и утвержденных громад должны состояться одновременно с местными, запланированными на осень 2020 года. Также закон предписывает Кабмину в течение трех месяцев подготовить и подать в парламент законопроект нового административно-территориального устройства.
"На самом деле совмещение во времени двух ключевых задач — местных выборов и продолжения децентрализации — серьезное испытание для власти. Важность правильно завершить первый этап реформы и сформировать новые состоятельные, экономически сильные громады в интересах будущего страны не исключает желания для партии власти закрепиться на местах. Лоб в лоб сталкиваются два взаимоисключающих интереса", - отмечает автор.
В такой ситуации президента Владимира Зеленского еще могут раздирать разные внутренние противоречия, от желания выиграть выборы и закончить децентрализацию до понимания, что при его слабости реформа усиливает роль и влияние местных властей. Однако главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию и лидера партии Александра Корниенко, которые отвечают за результаты перед президентом, не будут терзать внутренние сомнения.
В то же время с премьером Денисом Шмыгалем, отвечающим за децентрализацию, дела обстоят сложнее. Пойдет ли глава Кабмина по пути четко обозначенных рамок реформы, проявив позицию государственника и завершив формирование громад по утвержденной методике? Или прогнется под натиском партийной политической верхушки, посадившей его в кресло, и нарежет громады исходя из бизнес-интересов местных князьков и выборных планов власти?
Что в этой истории в таком случае вообще может помешать соратникам сесть за дружеский стол и "сообразить на троих"? И вместо состоятельных, экономически сильных громад нарезать угодья для пользования и выжимки ресурсов и провести по этим лекалам местные выборы.

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Теги: news, новости, Украина, Рада, 7dniv, 7dnivinfo, Местные, Выборы  
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