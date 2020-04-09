Карантин в Украине продлили до 11 мая

Кабинет министров принял решение о продлении карантина в Украине до 11 мая.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

Соответствующее постановление подал Минздрав.

"Учитывая те предложения и замечания, которые были представлены и озвучены министром здравоохранения ... Прошу поддержать и проголосовать. Против, воздержался - нет. Переходим к следующему вопросу", - заявил Шмыгаль на заседании.

Добавим, 24 апреля заканчивается срок действия карантинных ограничений, которые ввело правительство. Однако, число зараженных коронавирусом в Украине растет, особенно после пасхальных праздников, поэтому карантин продлили.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", с начала карантина у украинцев присутствуют признаки депрессии, тревожности, паники, усталости и расстройств сна. Также среди тех, кто работает в удаленном режиме уровень тревоги и паники выше, чем у тех, кто ходит на работу.