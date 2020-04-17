 

Состав правительства будет меняться, пока не станет идеальным - заявил Зеленский

Политика Сегодня, 17:2082
Состав правительства будет меняться, пока не станет идеальным - заявил Зеленский

Состав правительства Украины будет меняться до тех пор, пока не станет идеальным.

 

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского в фильме "Год президентства Зеленского".

Зеленский в очередной раз подчеркнул, что во власти больше нет неприкасаемых. 

"Это касается и правительства… Кто-то скажет, правительство - это правительство, им управляет премьер-министр. Но я уверен, что президент должен за этим следить. Если какой-то министр завалил работу и не может выполнять свои обязанности, я как президент буду влиять, буду делать все, чтобы того или иного министра меняли на другого. И будем мы это делать до того момента, пока не сделаем идеальное правительство", - заявил он.

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, Кабмин, 7dniv, 7dnivinfo  
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