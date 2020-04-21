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Политика Вчера, 19:53125
По динамике COVID-19 в лидеры выходит Николаевская область

По динамике распространения коронавируса в Украине в лидеры выходит Николаевская область.

 

Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам совещания у Владимира Зеленского.

Сообщается, что сегодня Зеленский провел ежедневное совещание с представителями правительства и правоохранительных органов по преодолению эпидемии COVID-19. 

"Сравнительно большое количество заболевших за последние сутки - 467 человек - может быть отголоском пасхальных праздников. По динамике распространения заболеваемости в лидеры выходит Николаевская область, где за сутки зафиксировали 41 новый случай", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера сообщалось, что в Николаевской области удвоилось число случаев заражения коронавирусом. По данным Министерства здравоохранения, всего в регионе 82 зараженных.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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