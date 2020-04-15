Уменьшить денежный залог на выборах в 9 раз рекомендуют Раде

Комитет по вопросам организации госвласти рекомендует парламенту уменьшить денежный залог на выборах в девять раз.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, члены комитета на своем заседании рассмотрели законопроект №2769 "О внесении изменений в статью 225 Избирательного кодекса Украины (о размере денежного залога)". В частности, документом предлагается высчитывать размеры денежного залога по формуле: четыре минимальные заработные платы на 90 тысяч населения. А в населенных пунктах с населением до 90 тысяч предлагается сохранить предусмотренное в Избирательном кодексе отсутствие залога.

"В случае принятия законопроекта размер залога возрастет по сравнению с тем, который применялся на выборах 2015 года, поскольку увеличилась минимальная зарплата, однако он будет в пределах нормы для того, чтобы на местах партии смогли принять участие в выборах и могли зарегистрироваться городские главы", - указывается в сообщении.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде законопроект №2769 по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу и в целом с технико-юридической доработкой. За такое решение проголосовали 17 народных депутатов", - сообщили в Раде.