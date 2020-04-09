Задачи которые надо выполнить до смягчения карантина назвал Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал приоритетные задачи, которые необходимо выполнить до начала выхода из карантина.

Об этом он сообщил на своем Telegram-канале после заседания регионального штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Закарпатской области.

Шмыгаль отметил, что эти задания необходимо выполнить до 11 мая.

"Рассказал о приоритетных задачах, которые должны выполнить до 11 мая, чтобы начать выходить из карантина. Во-первых - это увеличение количества тестирований. Во-вторых, повышение уровня обеспеченности больниц", - написал он.

Еще одной задачей он назвал создание большого количество рабочих мест. Поэтому важно, чтобы в регионах, в областных центрах и в каждом городе определили перечень профессий, где не хватает работников, а бизнес определил, чем можно заинтересовать людей, которые вернулись в Украину.